Велика презентація продуктів Xiaomi у Києві: як це було

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Презентація Xiaomi у Києві
Презентація Xiaomi у Києві / Фото/ організаторів

8 жовтня у Києві провели презентацію, під час якої показали кілька нових продуктів китайського виробника Xiaomi. Зокрема, смартфон Redmi Note 8 Pro з унікальною для українського ринку камерою та лінійку нових телевізорів Mi TV 4A.

Презентацію відкривав генеральний менеджер Xiaomi Global в країнах Центральної, Східної, Північної Європи та Балтії Тоні Чен. Він розповів, про колосальні успіхи компанії як на світовому ринку, так і конкретно в Україні.

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Більше про новинки розповів менеджер проекту "Мі" (група компаній "АЛЛО" Нікіта Лавреньов. Зокрема, він наголосив, що новий смартфон Redmi Note 8 Pro отримав унікальну для українського ринку 64-мепіксельну квадрокамеру.

Презентація  Xiaomi у Києві/ фото організаторів 

А от презентація ще одного смартфона стала несподіванкою. Адже анонс в Україні відбувся на день раніше до світової презентації. Мова йде про смартфон Redmi 8. Новинка може похвалитись подвійною камерою, лаконічним дизайном із краплеподібним вирізом під селфі-камеру та потужним акумулятором на 5000 мАг. При цьому його ціна стартує від 4 тисяч гривень.

Ще одна новина – розумні телевізори Xiaomi Mi TV 4A та Mi TV 4S. Перша модель має діагональ 32 дюйма, а друга – 55 дюймів.

До речі, на презентацію організатори запросили не лише журналістів та блогерів, але й фанатів продукції Xiaomi. Адже корпорація велику увагу приділяє розвиткові Mi-ком’юніті.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Redmi Note 8 Pro офіційно презентували в Україні: характеристики та ціна смартфона
сьогодні
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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Києва Техно Новини Техно IT-бізнес Xiaomi
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