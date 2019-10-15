Великий метеорит впав на території Китаю: відео

У небі над Китаєм помітили метеорит. Яскравий спалах вдалось зафіксувати на кількох відео – на кадрах можна побачити яскравий спалах, який за кілька секунд зникає.

Як пише geek.com, метеорит бачили на північному сході Китаю вночі 11 жовтня.

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Відомо також, що на місце падіння відправилась група вчених, яка займатиметься пошуками уламків небесного тіла. Це потрібно для детального дослідження його походження.

Також вчені проводять опитування серед очевидців. Точне місцезнаходження уламків метеорита з'ясувати поки не вдалося.

Над Китаєм зафіксували метеорит: відео

A massive #fireball lit up the skies above Songyuan City in northeast China. A car's #dashcam and several street cameras recorded the "suspected #meteorite lightening up sky," according to #China Central Television. #CCTV https://t.co/kzLtcsYJrn #space pic.twitter.com/7iOh8ogVr5 — Robert Lufkin MD (@robertlufkinmd) October 13, 2019

Що таке метеорит? Це тверде тіло небесного походження, що впало на поверхню Землі або на поверхню іншої планети з космосу. Загалом за одну добу на Землю падає 5-6 тонн метеоритів, або 2 000 тонн на рік. Більшість знайдених метеоритів мають вагу від декількох грамів до кількох кілограмів.

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