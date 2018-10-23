"Верховна Зрада": у Google Maps цікаво перейменували парламент України

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У Google Maps перейменували Верховну Раду у "Верховну Зраду"
У Google Maps перейменували Верховну Раду у "Верховну Зраду" / Google Maps

Невідомі на картах Google перейменували український парламент у "Верховну Зраду".

На мапі біля парламентського купола на Грушевського замість позначки Верховна Рада висить інша, іронічна – "Верховна Зрада".

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Про це вже гудять всі соцмережі. Журналісти 24 каналу звернулися до модераторів Google Maps з проханням виправити назву українського парламенту на правильну. Однак наразі на міжнародних мапах нічого не змінилося, Рада так і залишається – "Зрадою".


У Google Maps змінили назву парламенту України


Нова назва Верховної Ради на картах Google

Теги: Новини України Верховна Рада Техно Інтернет Новини Києва Google
Джерело: 24 канал
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