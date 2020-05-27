Весь документообіг онлайн: Мінцифри планує через місяць відмовитись від паперу

Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб повністю перевести документообіг в онлайн-режим. За прогнозами, проєкт можна втілити вже через місяць.

Як заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на засіданні Уряду ухвалили відповідне протокольне доручення, яке дасть змогу вирішити питання документообігу під час погодження нормативно-правових актів.

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"Онлайн-режим – логічний крок, що прискорить роботу Кабміну та погодження нормативно-правових актів", – додав Федоров.

Окрім того, було прийнято рішення призначити відповідальних у всіх міністерствах та інших органах виконавчої влади, які б стежили за підключенням організацій до системи е-документообігу. При чому ці посадовці мають бути рівнем не нижче від заступників керівників.

Амбітні плани

Переведення багатьох сервісів, послуг та документів у цифровий формат – це частина великого проєкту “держава у смартфоні”. З лютого 2020 року українців став доступний мобільний додаток Дія. Станом на травень у додатку доступні:

Електронне водійське посвідчення

Автоцивілка

Студентський квиток

Військовий квиток

Закордонний паспорт

ID-картка.

Вже до кінця 2020 року мають перевести онлайн 50 найважливіших держпослуг.

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Також з квітня працює веб-версія Дії. Там можна відкрити ФОП, оформити довідку по безробіттю, допомогу при народженні дитини та багато інших.