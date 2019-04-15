Весняний зорепад 2019 – коли його можна буде побачити в Україні

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Весняний зорепад 2019 в Україні - дата, коли буде метеоритний потік
Весняний зорепад Ліриди (2018) / Фото зсоцмереж

Щороку у квітні маємо змогу спостерігати за метеоритним потоком Ліриди. Весняний зорепад 2019 припадає на період з 16 по 25 квітня. Побачити зорепад мають змогу і українці.

Пік зорепаду припаде на неділю, 22 квітня. Саме цього вечора, починаючи 21:00 за київським часом можна буде побачити найяскравішій зорепад. Головне, щоб не підвела погода.

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Цього року міжнародна метеорна організація прогнозує від 15 до 20 метеорів на годину, залежно від локації спостерігача.

Зорепад Ліриди

Зорепад Ліриди у 2018 році/ США 

Що таке зорепад Ліриди? Це щорічний квітневий метеорний потік з доволі швидкими метеорами, що входять у земну атмосферу зі швидкістю приблизно 49 км/с. Джерелом метеорного потоку є велика кількість пилу та дрібних уламків, які залишає комета C/1861 під час свого проходження біля Сонця.

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Теги: Техно Космос
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