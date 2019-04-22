Весняний зорепад 2019: яскраві фото з соцмереж

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Весняний зорепад 2019
Весняний зорепад 2019 / Фото з соцмереж

Кожного року у квітні земляни мають змогу спостерігати за метеоритним потоком Ліриди. У 2019 році Весняний зорепад 2019 триває у період з 16 по 25 квітня.

Пік зорепаду припав на ніч з 21 на 22 квітня. Саме у ніч з неділі на понеділок, починаючи з 21:00 можна було побачити найяскравіший метеоритний потік.

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Що таке зорепад Ліриди? Це щорічний квітневий метеорний потік з доволі швидкими метеорами, що входять у земну атмосферу зі швидкістю приблизно  49 км/с. Джерелом метеорного потоку є велика кількість пилу та дрібних уламків, які залишає комета C/1861 під час свого проходження біля Сонця.

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Теги: Техно Новини Техно Космос
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