Весняний зорепад 2019: яскраві фото з соцмереж

Кожного року у квітні земляни мають змогу спостерігати за метеоритним потоком Ліриди. У 2019 році Весняний зорепад 2019 триває у період з 16 по 25 квітня.

Пік зорепаду припав на ніч з 21 на 22 квітня. Саме у ніч з неділі на понеділок, починаючи з 21:00 можна було побачити найяскравіший метеоритний потік.

Читайте також: Рожевий повний місяць – над Землею зійшов незвичний супутник

Що таке зорепад Ліриди? Це щорічний квітневий метеорний потік з доволі швидкими метеорами, що входять у земну атмосферу зі швидкістю приблизно 49 км/с. Джерелом метеорного потоку є велика кількість пилу та дрібних уламків, які залишає комета C/1861 під час свого проходження біля Сонця.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно