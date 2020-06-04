Популярний месенджер Viber додав до переліку послуг нову оригінальну функцію. Це чат-бот, за допомогою якого користувач зможе створювати нагадування про важливі події та справи всередині програми.

Як розповіли 24 каналі у прес-офісі Rakuten Viber в Україні, цей чат-бот отримав назву "Незабудка".

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Мета

Корисність такого бата-нагадувача очевидна. У Viber також додали, що кожного дня користувач споживає близько 34 ГБ контенту (згідно з даними Каліфорнійського університету). Тож у такому безперервному потоці інформації складно запам'ятати усі важливі завдання і справи.

Бот "Незабудка" дає змогу поставити сповіщення про важливі події, а також залишати до них коментарі, обирати бажану дату, час і частоту нагадування.

Функція вже є у відкритому доступі, тож нею можуть скористатись усі користувачі Viber українською і російською мовами.

Інші корисні функції

Це вже не перша функція Viber, розроблена для систематизації та управління завданнями всередині програми. На початку 2020 року Viber запустив функцію "Мої нотатки".

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Це спеціальний розділ в списку чатів, за допомогою якого можна створювати списки справ, відзначати, якщо справу вже вирішили, а також зберігати окремі повідомлення і документи будь-якого формату і розміру. Нотатки доступні як в мобільній, так і desktop-версії додатка.