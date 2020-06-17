Слідом за груповими відеодзвінки за участю до 20 осіб розробники Viber оголосили про ще одне важливе нововведення. Тепер користувачі мессенджера зможуть створювати кумедні GIF-анімації та ділитися ними з друзями і близькими.

При спілкуванні в месенджерах багато хто використовує не лише звичайні смайлики, але й анімації, щоб надати листуванню більше емоційності. Найчастіше доводиться використовувати стандартні "гіфки" або шукати потрібні в інтернеті. 24 канал розповідає, як самостійно створити анімацію у Viber.

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Як працює нова функція

Новий GIF-редактор від Viber дозволяє створювати анімовані гіфки прямо всередині месенджера.

У будь-якому чаті користувачі можуть записати коротке відео, не залишаючи додатки месенджера, або вибрати вже наявне зі своєї галереї, а потім перетворити його в GIF-анімацію, додавши ефект бумеранга, швидкого відтворення або реверсу.

Як створити власну анімацію

Для створення GIF-анімацій в Viber необхідно:

Обрізати відео.

Вибрати потрібний режим відтворення для GIF: зациклена, реверс, уповільнення або прискорення.

Зробити анімацію унікальною за допомогою тексту різного кольору та шрифту, тематичних дудлів і стікерів.

Відео демонструє як створити власну анімацію у Viber:

Наразі GIF-редактор доступний для користувачів iOS. Найближчим часом нова функція з'явиться і на Android.