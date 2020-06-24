Популярний месенджер Viber додав нову цікаву функцію. У новій версії програми з'явиться можливість налаштовувати зникаючі повідомлення у звичайний чатах.

Як кажуть у Viber, послуга стане доступною після оновлення. Тоді користувачі побачать в особистих чатах значок таймера.

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Аби запустити зворотний відлік потрібно натиснути на нього і вибрати проміжок часу. Коли час вийде – повідомлення буде видалено в обох учасників чату.

Для чого функція

Яко видужаєте, що зникаючі повідомлення потрібні лише для шпигунських ігор, насправді це не так.

Як приклад, у компанії показали, як учасник чату обмінюються даними про банківську картку. Цією інформацією можуть скористатись шахраї. Тож безпечніше буде її видалити. Це може стосуватись і знімків, наприклад фото документів, або ж зображення інтимного характеру – краще буде, якщо вони не залишатимуться в історії чату.

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Важливо, якщо хтось із співрозмовників зробить скріншот повідомлення, яке має зникнути, інший учасник чату дізнається про це.

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Безпека у Viber

Функція видалення повідомлень у Viber з'явилася ще у 2015 році. З 2016 року месенджер використовує наскрізне шифрування за замовчуванням для всіх дзвінків і повідомлень. Тобто ані сторонні особи, ані розробники не мають доступу до змісту чатів. У 2017 році месенджер запустив приховані і секретні чати.