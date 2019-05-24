Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера

16 травня пройшла конференція Ad Summit Kyiv 2019. Одним із доповідачів був Директор з продажів Rakuten Viber у Центральній і Східній Європі Костянтин Костандінов. Техно 24 вдалось поспілкуватись з ним, та розпитати, які інструменти Viber можуть допомогти українському бізнесу, а також які трансформації відбудуться із месенджером у найближчому майбутньому.

Хто такий Костянтин Костандінов? Костянтин почав працювати у компанії Viber у 2016 році як менеджер з продажу. До цього він працював у компанії Deloitte та був керівником зі збуту у KPMG Bulgaria.



Кілька місяців тому він зайняв посаду директора з продажів Viber у Центральній і Східній Європі. Він відповідає за потенційні та чинні партнерства, розробку бізнес-планів та стратегій для збільшення продажів Viber у всьому регіоні.

Viber є дуже популярним серед українських користувачів. Вітчизняні бренди теж так активно використовують месенджер для просування бізнесу?

Читайте також: Viber отримав масштабне оновлення: що зміниться в додатку

Так, компанії активно користуються послугами Viber. Найпопулярнішим сервісом для бізнесу є використання нашого додатку для розсилки бізнес-повідомлень. Це повідомлення, на які підписується сам користувач. Багато компаній повністю відмовилися від використання звичайних SMS і зараз користуються тільки послугами Viber. Щомісяця за допомогою нашого сервісу українські компанії розсилають близько мільйона таких бізнес-повідомлень. Найбільш популярна ця послуга в банківській сфері, адже банки часто повідомляють користувачам про різні транзакції.

Які ще компанії є вашими партнерами в Україні?

Ми не працюємо безпосередньо з компаніями. Наша співпраця відбувається через агентства або спеціальні агрегатори, яких в Україні не так багато і вони працюють в існуючому правовому полі. Серед наших партнерів, які користуються послугами Viber, можу назвати Nestle, Pepsi Cola, "Світоч". Зараз домовляємось про співпрацю з Mastercard. Саме тому я і приїхав в Україну, щоб розвивати партнерство з українським бізнесом.

Окрім розсилки повідомлень, якими послугами Viber користуються українські компанії?

Також це розміщення нативної реклами в додатку Viber. Наприклад, банерна реклама – коли користувач закінчує дзвінок, то з'являється рекламний банер. Зараз ми працюємо над тим, щоб показувати таким же чином і відео.

І ще стікери. Ми пропонуємо як звичайні, пов'язані з якоюсь емоцією чи темою, так і стікери, пов'язані із різними брендами. Це теж хороше рішення для компаній. Брендований стікерпак, може збільшити охоплення клієнтів у кілька разів. Спочатку користувач завантажує набір стікерів, а потім відправляє його друзям і знайомим, таким чином збільшуючи кількість взаємодій з брендованим контентом.

Використання стікерпаків у Viber

Уявімо, що компанія має до 3 мільйони завантажень стікерпака, яким активно обмінюються користувачі. Протягом 3 місяців ці стікери компанії зможуть побачити не менше 5 мільйонів унікальних користувачів.

Читайте також: Viber запустив нову функцію: деталі

У ЗМІ з'явилась інформація, що з квітня за використання чат-ботів в Viber потрібно платити. Чи готові українці плати за цю послугу? Чи не боїтеся втратити користувачів?

Маю наголосити, що створення і використання ботів в Viber залишається абсолютно безкоштовним. Змінився спектр промо- та рекламних можливостей для комунікації бренду зі своєю аудиторією. Тобто, платними чат-боти стають тільки тоді, коли їх використовують для реклами. Також це платна послуга, якщо бренд повідомляє через додаток про якісь акції, розпродажі тощо. Якщо його використовують в соціальних цілях, то це безкоштовна послуга.

Але так працює не тільки Viber, за таким принципом працюють більшість подібних сервісів.

При цьому наголошую, якщо ботів використовують для комунікації, для обміну інформацією, для поширення соціально важливої ​​інформації – у цьому випадку послуга є безкоштовною. І ще один важливий момент – для наших користувачів чат-боти завжди будуть безкоштовними.

"Приватбанк" активно користується послугами чат-бота

А використання чат-ботів це популярна послуга серед українських брендів?

Так, одна з. Хоча в сферу моїх компетенцій український ринок увійшов не так давно, але я вже встиг відзначити значний запит на послугу чат-ботів від вітчизняних компаній.

Наприклад, сьогодні чат-боти активно використовують українські банки – "ПриватБанк", ПУМБ. Я бачу майбутнє і перспективу за банкінгом в месенджері. Цікавий чат-бот у мережі "Метро" – у них чат-бот в два кліки оформлює користувачам картку клієнта.

Наскільки захищеним є месенджер для бізнес-процесів?

Viber використовує наскрізне шифрування, тобто всі дані, якими обмінюються користувачі, є закритими. Зараз наша компанія співпрацює з більш ніж 30 банками по всьому світу, зокрема, через додаток відбуваються банківські транзакції. Це вказує на те, що дані у додатку дійсно захищені. Для подібних послуг банки вимагають дуже високий рівень захисту, і Viber відповідає всім цим вимогам.

Я іноді жартую, що мені, як представнику відділу продажів, іноді хотілося б знати, про що спілкуються користувачі (прим. ред. – посміхається). Але, звичайно, я не можу задовольнити свою цікавість навіть при великому бажанні, тому що компанія дотримується суворої політики конфіденційності.

Це наш пріоритет – забезпечити високий рівень комфортного і безпечного спілкування користувачів. Ніхто не може отримати доступ до дзвінків і листування в Viber, тому що ми використовуємо технологію наскрізного шифрування за умовчанням. Якщо коротко, то це шифрування працює таким чином, що всі повідомлення кодуються, а ключі дешифрування повідомлень є тільки у відправника і одержувача, і ніхто інший не може отримати доступ до вашої комунікації.

Під час виступу ви заявили, що 93% українських користувачів, які мають смартфони, користуються вашим месенджером. Чи залишається український ринок перспективним для Viber? Куди плануєте рухатись далі?

Саме тому, що українці активно користуються Viber, я зараз приїхав у Київ. Ми не зупиняємося на 93 відсотках і плануємо далі розвивати інші актуальні для України напрямки і сервіси. Зараз у нас є бажання налагодити співпрацю з українським бізнесом. Ми можемо допомогти локальним брендам у просуванні їхнього продукту та налагодженні контактів зі споживачами.

Також ми плануємо розвиватися не стільки в плані охоплення аудиторії, скільки в розвитку функціоналу. Тобто, ми не просто хочемо, щоб Viber був встановлений на смартфоні. Нам цікаво, щоб люди якомога частіше користувались Viber і отримували задоволення від розмов та чатів зі своїми близькими.

Костянтин Костандінов під час виступу на AdSummit Kyiv2019

Крім того, працюємо над тим, щоб Viber став такою собі уніфікованою платформою, яка б виконувала багато різних послуг. Таким чином у користувачів зникне необхідність встановлювати багато різних ресурсів чи додатків.

Наразі ми створюємо цікаву функцію у Болгарії. Це рішення має особливо зацікавити туристів. Наприклад, якщо ви приїхали у Болгарію на власному авто і хочете знайти місце для паркування, то вам потрібно буде знайти людину, щоб оплатити цю послугу. Ми працюємо над чат-ботом, який допоможе вирішити це питання. Тобто ви відправляєте геолокацію і бот покаже найближче місце для паркування, вартість послуги. Більше того, ви зможете одразу оплатити паркування через месенджер.

Дайте кілька порад, що допоможе українським брендам у просуванні свого продукту

Це залежить від цілей компанії, від того, які завдання ставить перед собою бренд. Наприклад, якщо ми співпрацюємо з IT-компаніями, ми частіше пропонуємо їм використовувати чат-боти, щоб інтегрувати через них свої рішення. Якщо компанія тільки починає роботу на ринку, то рекомендуємо скористатись стікер-паками, щоб збільшити охоплення серед потенційних споживачів.

Також чат-боти пропонуємо компаніям, які мають велике навантаження на call-центри чи гарячі лінії. Але наголошую, кожне рішення є дуже індивідуальним, для цього треба чітко визначити потреби замивника.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно