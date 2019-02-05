Viber отримав масштабне оновлення: що зміниться в додатку

Популярний месенджер Viber отримав масштабне оновлення до версії 10. Одним із головних нововведень став повністю оновлений інтерфейс, а також розробники підвищили швидкість надсилання повідомлення в два рази та покращили захист особистої інформації.

Оновлений дизайн. Новлений інтерфейс Viber спрощує орієнтацію в додатку, полегшуючи тим самим доступ до різних функцій. Так, всі особисті та групові чати, чат-боти і спільноти тепер будуть доступні в головному списку діалогів. В окрему вкладку були винесені останні виклики, список контактів, а також дзвінки Viber Out, повідомляє 4PDA.

Читайте також: Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу

Ми провели масштабне тестування додатка, тому переконані, що в новій версії Viber користувачі мессенджера по всьому світу зможуть насолоджуватися максимально простим і приємним спілкуванням,

– розповів генеральний директор Viber Джамел Агауа.

Чати з прихованими номерами. Окрім того, розробники додали в додаток підтримку чатів з прихованими номерами. Це дає змогу спілкуватися в месенджері без обміну телефонними номерами.



Viber отримав новий дизайн

При цьому користувач може бути впевнений, що при спілкуванні з незнайомими людьми в спільнотах він не піддає ризику персональні дані. Для початку листування достатньо скопіювати ім'я користувача, наприклад, зі списку учасників чату.



У Viber з'явилися анонімні листування (без ідентифікації номера)

Групові дзвінки. Відтепер групові дзвінки в Viber дають змогу телефонувати п'ятьом користувачами одночасно. Зробити це можна, підключивши співрозмовника до активного виклику або зробивши новий і додавши до нього учасників.

Читайте також: Кіберполіція підбирає користувачам дуже надійні паролі: як це працює

Зараз такі виклики доступні тільки в форматі аудіо, але в майбутньому з'являться відеочати. Також розробники планують збільшити число користувачів групових аудіодзвінків.



Viber підтримує групові дзвінки до 5 осіб

Коли Viber отримає оновлення? Відзначимо, оновлення Viber 10 буде доступний для скачування в App Store або Google Play Store в найближчі дні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно