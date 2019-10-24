Viber відкрив кілька вакансій у Києві: кого шукають

Корпорація Rakuten Viber відкрила кілька нових позицій в у Києві. Таким чином компанія хоче розширити команду українського офісу, адже Україна є одним із пріоритетних ринків для месенджера.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі Rakuten Viber в Україні.

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Як пояснили представники компанії, нині Україна займає одну з лідируючих позицій за охопленням серед всіх ринків Viber. Цей додаток встановили 95% українців, що мають смартфони.

Кого шукають? У зв’язку з активним ростом бізнесу в Україні, Rakuten Viber відкриває у Києві 2 вакансії: продакт-менеджера і менеджера з маркетингу.

Цікаво, що перший співробітник Viber у Києві з’явився лише у липні цього року. Ним став Євген Боднар, який відповідає за розвиток бізнесу і партнерських відносин. Крім того у Viber є інженери в Східній Європі, R & D-офіс в Мінську, а Rakuten розмістила 120 інженерів в Одесі.

Що відомо про Viber? Це мобільний додаток для дзвінків і обміну повідомленнями. Користувачі можуть відправляти безкоштовні текстові повідомлення, а також користуватись відеодзвінками, спілкуються в групових чатах тощо. Viber є частиною корпорації Rakuten Inc – одна із найбільших компаній у сфері електронної комерції і фінансових послуг.

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