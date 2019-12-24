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Вибір "Відьмака": Генрі Кавілл назвав свою улюблену ігрову платформу

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/ Скріншот з серіалу

Екранізація "Відьмака" нещодавно добралася до публіки та викликала бурхливі суперечки в мережі: критики різко висловились про серіал, а звичайні галядачі навпаки – просто в захваті від стрічки. Нещодавно головний актор серіалу Генрі Кавілл дав інтерв'ю, в якому відзначився цікавим вибором ігрової платформи.

Незадовго до прем'єри The Witcher портал NME опублікував інтерв'ю з Генрі Кавіллом.

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Під час діалогу артист і інтерв'юер поговорили на різні теми, однак найбільший резонанс викликала відповідь на питання:

– PlayStation або Xbox?
– PC! – недовго думаючи відповів актор.

Як виявилося, завдяки своєму батькові Генрі вже давним-давно вважає за краще комп'ютери. І хоча особисто актор так і не зібрав власну конфігурацію, він використовував найрізноманітніші ігрові системи. А в майбутньому, він планує зібрати власний персональний комп'ютер. 

Інтерв'ю з Генрі Кавіллом – дивиться відео

 

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Автор: Єва Шварц
Теги: Голлівуд Новини Техно Техно Ігри Серіал "Відьмак"
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