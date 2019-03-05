Вибірковий прогрес: у Вінниці, Івано-Франківську та Львові проїзд можна буде оплатити смс-кою

"Відправ смс на короткий номер, і буде тобі щастя" – смс-ки з приблизно таким текстом ми щодня бачимо на своїх телефонах. І колись ми дійсно активно користувалися додатковими послугами мобільних операторів – купували собі мелодії на дзвінок, картинки, брали участь у конкурсах. Та все це якось відійшло на другий план, адже з'явився Інтернет.

Але зараз смс-ки потроху реанімують. Тепер з їхньою допомогою можна купити собі квиток у громадському транспорті. Так-так, відправивши смс з кодом конкретного автобуса, трамвая чи тролейбуса на спеціальний короткий номер, можна оплатити свій проїзд.

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Другим містом із смс-кондуктором стала Вінниця. У салонах громадського транспорту там уже є наліпки з покроковою інструкцією смс-сплати за проїзд.

Коли пасажир хоче купити квиток, то має відволікти водія, якщо в салоні немає кондуктора. Це великі ризики на дорогах. Ця оплата завжди під рукою, бо пасажири завжди носять при собі телефон. Для транспортної компанії це вигідно, бо не треба вже друкувати квитки. Найголовніше буде вестись чіткий облік пасажирів,

– говорить представник відомого мобільного оператора Віктор Білько.

І з ним важко не погодитися.

Вінниця

Основний номер для пасажирів Вінниці – 877. Потрібно "Відправити повідомлення з телефону з кодом того маршруту, на якому їдете. Аби заплатити за поїздку в тролейбусі №10, треба відправити код SAB10. Після цього на телефон спочатку приходить повідомлення про отримання заявки. За кілька секунд – повідомлення про проведену оплату. Плата за смс не стягується. Пасажир сплачує лише вартість проїзду, яка списується з його мобільного рахунку", – зазначається у повідомленні.

Але тут потрібно трішки математики: "Щоб оплатити проїзд вартістю 4 грн за допомогою телефону через смс, треба мати на рахунку не менше 7 грн аби в залишку було 3 грн". Навіщо? Невідомо. Але хай ті три гривні будуть. Якщо контролер захоче перевірити квиток, то пасажирові потрібно буде показати його на телефоні. Або уточнити його наявність через той самий короткий номер.

Львів

У Львові смс-кою можна буде розрахуватися із початком весни – із 1 березня. У цьому місті поки тестують інше нововведення – похвилинний проїзд. Тепер там можна придбати квитки на півтори години, на день та на 90 днів. Такий вид квитків широко розповсюджений у країнах Євросоюзу, де порівняно висока плата за проїзд, тож вдалий розрахунок свого часу допомагає суттєво економити.

Київ

А у Києві з листопада можна сплачувати за проїзд електронними картками та квитками з QR-кодами. Теоретично. Практично днями зайшла до автобуса, покрокувала у напрямку валідатора і наштовхнулася на "Дівчино, воно не працює. Просто висить".

Щось я забула? Ні, залишила на десерт. Першим містом, де можна розрахуватися смс-повідомленням став Івано-Франківськ. І франківці пишаються цим: "В Івано-Франківську ми переплюнули PR-коди. Йде завжди конкуренція за простоту та зручність. Пасажир шукає, де менше натискань і кліків", – пояснює представник одного з мобільних операторів Євген Кражан.



Прогрес в дії

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Тож радіємо за Івано-Франківськ, Вінницю і Львів, можливо прогрес дійде і до інших міст України. Колись.