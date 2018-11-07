Вибори до Конгресу в США: Facebook та Twitter видалили мільйони проросійських акаунтів

Facebook Inc та Twitter Inc видалили мільйони постів та закрили акаунти, пов'язані з операцією щодо посилення впливу РФ, Ірану та інших під час виборів до Конгресу в США.

Про це повідомлляє видання The Independent.

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Служба безпеки США зазначила, що люди, які, ймовірно, пов'язані з владою РФ поширювали суперечливі пости напередодні виборів. Слідчі не розкрили зміст публікації, що містили дезінформацію, але сказали, що вони були швидко видалені.

Нагадаємо, на виборах в США, які відбулися 6 листопада, буде повністю переобрана Палата представників США (нижня палата Конгресу) і частина сенаторів. Також будуть обрані губернатори в 36 штатах.