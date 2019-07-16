Вибух Crew Dragon під час тестування: у SpaceX назвали причину

Під час тестування космічного корабля SpaceX Crew Dragon у квітні цього року стався вибух. У компанії коментарів з цього приводу не робили, при цьому одразу розпочали розслідування. Зараз експертам вдалось знайти відповідь та встановити причину.

Як сказано на офіційному сайті компанії, конструкція Crew Dragon оснащена двома руховими системами, одна з них складається з 16 двигунів низького тиску Draco для маневрування на орбіті. Інша установка оснащена 8 двигунами високого тиску SuperDraco, необхідними в разі виникнення нештатних ситуацій для порятунку екіпажу.

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Деталі розслідування. Отож під час тестування 16 двигунів відпрацювали нормально, але ініціація 8 SuperDraco зруйнувала космічну капсулу. Як показало розслідування, що аномалія сталася приблизно за 100 мілісекунд до запалювання восьми SuperDraco.

Аномалія сталася через порушення конструкції всередині зворотного клапана в системі подачі рідкого окислювача, який витік із трубок. Відбулась відмова титанового компонента в середовищі високого тиску, що й призвела до руйнування самого космічного корабля.

Реакція SpaceX. У компанії кажуть, що вже взяли до увагу результати розслідування. На основі цього вже передбачили кілька змін, які виключать протікання палива в системі запуску.

Фото, начебто, з вибуху Crew Dragon

Замість зворотних клапанів мають встановити спеціальні диски, що зможуть ущільнюватить перед відкриттям високим тиском. Цю деталь вже тестують.

Що, власне, тарпилось? 20 квітня SpaceX проводив випробування аварійних двигунів своєї капсули Crew Dragon, яка призначена для польотів астронавтів NASA на орбіту. Під час тестування капсула загорілась та пролунав вибух.

Що відомо про місію Crew Dragon? Це пілотований корабель, який планують використовувати в рамках програми по розробці приватних космічних апаратів NASA Commercial Crew Program.



У NASA Crew Dragon бачать як апарат, який би міг доставляти американських астронавтів на МКС. наразі Агентство користується російськими кораблями "Союз".

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