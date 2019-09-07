Вичавити воду з повітря реально: створили пристрій, який вміє це робити

Брак питної води – гостра проблема великої кількості регіонів Землі. Важливим фактором є те, що навіть в умовах посушливого клімату інноваційна установка здатна генерувати частинки води.

Розробники стверджують, що пристрій може щодоби генерувати близько 1,3 літра питної води при відносній вологості 32% і температурі повітря 27 ° C.

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Головний елемент апарату – металоорганічного каркас (MOF). Це спеціальний матеріал, поверхня якого здатна збирати молекули води, конденсуючи її в резервуарі. Через картриджі MOF повітря вивільняє воду, яка осідає на матеріалі. Дослідники провели польові випробування приладу в пустелі Мохаве.

За перший день експерименту (відносна вологість 10%, температура повітря 27 °C) їм вдалося отримати 700 мілілітрів води. На другий день при вологості повітря 7% установка справила за добу всього близько 200 мілілітрів.

У перспективі пристрій зможе використовуватися в якості альтернативи більш громіздким і "примхливим" аналогам на базі сорбентів для отримання питної води в регіонах, де цей ресурс обмежений.

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