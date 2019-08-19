Від бруду та пестицидів: Xiaomi представила спеціальну мийку для продуктів харчування

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Xiaomi представила мийку для продуктів харчування
Xiaomi представила мийку для продуктів харчування / gizmochina.com

Китайський виробник Xiaomi випустив спеціальну мийку для продуктів харчування, що отримала назву Mensarjor Sink Washing Machine. Її традиційно представили на майданчику колективного фінансування Xiaomi.

Як передає gizmochina, пристрій призначений для мийки перед приготуванням овочів та інших продуктів.

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Він ефективно очищає продукти від бруду, пилу, часток і пестицидів. Для цього мийка оснащена спеціальною ультразвуковою технологією. Вода зливається автоматично після закінчення процесу.

Характеристики. Mensarjor Sink Washing Machine складається з крана, раковини і спеціального відсіку поряд з раковиною. Ці елементи можна купити окремо. Місткість відсіку для очищення становить 10 літрів. Контейнер здатний вмістити 50 креветок, 20 картоплин, 10 крабів і 15 яблук одночасно.

Mensarjor Sink Washing Machine

Мийка ефективно очищає продукти від пестицидів

Очищення відбувається за допомогою генерованих бульбашок. При цьому самі продукти залишають неушкодженими.

Mensarjor Sink Washing Machine підтримує три режими очищення. Управління пристроєм можна виконувати за допомогою смартфона через спеціальний додаток MIJIA.

Ціна. На спільнокошті Mensarjor Sink Washing Machine коштує 2498 юанів (356 доларів або 8 900 гривень). Пристрій надійде у продаж 14 вересня.

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Теги: Новини Техно Техно Побутова техніка Xiaomi
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