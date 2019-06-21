Історія гри Counter-Strike: від користувацького моду до найпопулярнішої "стрілялки" у світі

Сьогодні Counter-Strike – один із найпопулярніших онлайн шутерів у світі. Однак 20 років тому ентузіасти Мінь Лі та Джесс Кліфф навряд чи могли сподіватись на таку популярність.

Журналісти Техно 24 підготували для вас історію легендарної Counter-Strike, якій цього тижня виповнилося 20 років та цікаві факти про гру.

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Що відомо про гру Counter-Strike

Це багатокористувацька комп'ютерна гра в жанрі шутера від першої особи, розроблена і випущена для Microsoft Windows американською компанією Valve. Гра була в різні роки портирована на низку платформ, в тому числі MacOS, Linux та ігрову приставку Xbox.

Ігровий процес Counter-Strike проходить в форматі розбитого на кілька раундів матчу між двома командами гравців, одна з яких грає роль "терористів", а інша – контртерористичного спецназу. Перед початком кожного матчу гравці вибирають "карту", ​​на якій буде відбуватися битва.

Перші трейлери гри Counter-Strike – дивіться відео

Команда може перемогти в раунді просто перебивши всіх супротивників або виконавши певні завдання, які можуть відрізнятися для різних карт. На початку кожного раунду гравці можуть вибрати зброю і допоміжне спорядження для своїх персонажів. За підсумками кожного раунду гравці отримують певну суму віртуальних грошей, які можна використати для придбання більш потужної та ефективної зброї в наступному раунді.

CS: історія версій

Перші спроби. В 1999 році перша версія гри Counter-Strike вийшла як користувацька модифікація до вже відомої тоді гри Half-Life. Її творець, канадець в'єтнамського походження Мін (Gooseman) Лі, робив не комерційний продукт про актуальну і гостру проблему, а модифікацію – мод – іншої гри на потрібну йому тематику.



Скріншот з ранніх версій гри Counter-Strike

Зауважимо, Half-Life офіційно побачила світ в 1998 році, а вже в 1999 році випустили SDK набір, тоді і почали з'являтися перші модифікації Half-Life під назвою Counter-Strike 1.6, але назва гри "Counter-Strike 1.6" придумали не відразу, а лише в березні 1999 року , тоді і почали з'являтися перші сайти присвячені легендарному шутеру.

До Counter-Strike мультиплеєрні баталії проходили в швидкісних шутерах з фантезійними декораціями і повністю нереальною фізикою, таких як Quake і Unreal Tournament. До них Мін Лі також створював моди, причому досить успішні: Navy Seals (мод до першого Quake) і Action Quake 2 (мод до другого Quake, який він робив в складі співтовариства модерів досить популярною в той час A-TEAM).

На той час всі ігри меркли в порівнянні зі свіженьким Half-Life від Valve, ідеальною в усіх відношеннях на той момент грою. Саме для неї Мін Лі вирішив робити новий мод, тому що движок давав більший простір фантазії розробника: зручний мультиплеєр, сучасний на 1999 рік інструментарій та більш підходящі для реалізації задумки декорації. Допомагав Лі у створенні хіта, а також займався розкруткою проекту Джесс Кліфф.

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За словами розробника, він працював від 30 до 40 годин на тиждень під час навчання в університеті.

Я сподівався, що в гру буде грати хоча б хто-небудь, і що почнеться все з кількох гравців, кількість яких буде згодом рости,

– підкреслив розробник.

Однак відгуки гравців після релізу приголомшили Лі. Величезна кількість позитиву і ентузіазму спонукали продовжувати роботу.

Перші успіхи. Перша бета-версія Counter-Strike вийшла 19 червня 1999 року. Гра постійно допрацьовувалася, з’являлася нова зброя і нові карти. Йшла боротьба з багами і росла популярність. Широка популярність до гри почала приходити між 1999 та 2000 роками під час випуску п’ятої бети.

Прагнення Лі створити більш реалістичний шутер принесло свої плоди, і в 2000 році Valve зацікавилися модом. Вони зв’язалися з Лі і взяли його на роботу. Як виявилося, це було одне з кращих рішень за час існування компанії.



Спецназ в ранніх версіях гри Counter-Strike

Counter-Strike під керівництвом Valve стала хітом. Прості механіки і акцент на реалізм роблять гру привабливою для геймерів і допомагають просуванню в кіберспорті. Принцип easy to learn, hard to master (легко почати, важко стати професіоналом) Лі завжди ставив своїм пріоритетом, і саме це, за його словами, допомогло грі добитися такого успіху.

Найпопулярніша версія гри – CS 1.6. 11 жовтня 2003 року світ побачила найвідоміша версія гри – CS 1.6. Саме в 1.6 грали школярі, тікаючи з уроків в середині 2000 років, і саме з цієї версії Counter-Strike починає йти по планеті переможним кіберспортивним кроком.



Скріншот з гри Counter-Strike 1.6

Призові фонди починають досягати сотень тисяч доларів, і Counter-Strike стає в один ряд з Starcraft, Warcraft і Quake 3.

Останні версії Counter-Strike. Після 1.6 виходили нові версії:

23 березня 2004 року – Counter-Strike Condition Zero, яка є практично тією ж 1.6, але на іншому движку.

7 жовтня 2004 року – Counter-Strike Source, яка сподобалася не всім, тому багато хто продовжував грати в 1.6.

Нарешті, 12 серпня 2011 року Valve анонсувала Counter-Strike: Global Offensive. Абсолютно той же звичний геймплей, але з найсучаснішою графікою, оновленим движком, торговим майданчиком і майстернею Steam. Через рік, 21 серпня 2012 року, гра офіційно побачила світ.

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Трейлер гри Counter-Strike: Global Offensive – дивіться відео

У цій версії шутер став найпопулярнішим видом кіберспорту на планеті. Призові доходять до мільйона доларів, величезна кількість прем’єр, мажор- і мінор-турнірів, спонсорські контракти і багато іншого.

Проте, CS 1.6 до сих пір тримає неабияку позицію в світі ігор, не дивлячись на свій вік і вихід нових версій гри, таких як CS: Source та CS: GO.

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