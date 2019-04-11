Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка

Перший мобільний телефон випустила компанія Motorola у 1973 році. Тож не дивно що протягом довгого часу саме ця компанія зберігала лідерство на ринку мобільних.

При цьому вже у 1998 році ситуація на ринку змінилась і на перше місце вийшла компанія Nokia, яка залишалась беззаперечним лідером на ринку протягом довгих 14 років.

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При цьому у 2012 році на перше місце вийшов південнокорейський виробник Samsung. Його смартфони залишаються найпопулярнішими на ринку до сьогодні.

Певною мірою переломним став 2009 рік, коли серед лідерів з’явилась компанія Apple. Нині вона займає другу сходинку у світі. Приблизно у цей період впевнені позиції на світовому ринку почали займати китайські виробники.

Нині перша 10 виробників смартфонів виглядає таким чином:

Samsung Apple Huawei Oppo Vivo Xiaomi Motorola (Lenovo) Nokia Sony Google

Цікаво, що у першій п’ятірці тільки Apple є американською компанією, а всі інші виробники з Азії.

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