Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка

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Як змінювався ринок мобільних у світі
Як змінювався ринок мобільних у світі / 24 Канал

Перший мобільний телефон випустила компанія Motorola у 1973 році. Тож не дивно що протягом довгого часу саме ця компанія зберігала лідерство на ринку мобільних.

При цьому вже у 1998 році ситуація на ринку змінилась і на перше місце вийшла компанія Nokia, яка залишалась беззаперечним лідером на ринку протягом довгих 14 років.

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При цьому у 2012 році на перше місце вийшов південнокорейський виробник Samsung. Його смартфони залишаються найпопулярнішими на ринку до сьогодні.

Певною мірою переломним став 2009 рік, коли серед лідерів з’явилась компанія Apple. Нині вона займає другу сходинку у світі. Приблизно у цей період впевнені позиції на світовому ринку почали займати китайські виробники.

Нині перша 10 виробників смартфонів виглядає таким чином:

  1. Samsung
  2. Apple
  3. Huawei
  4. Oppo
  5. Vivo
  6. Xiaomi
  7. Motorola (Lenovo)
  8. Nokia
  9. Sony
  10. Google

Цікаво, що у першій п’ятірці тільки Apple є американською компанією, а всі інші виробники з Азії.

 

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Motorola Інфографіка
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