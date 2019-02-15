Від реальних не відрізниш: штучний інтелект створює унікальні обличчя людей

Нейромережа навчилась створювати дуже реалістичні обличчя людей, яких не існує у природі. Коли дивишся на їхню зовнішність, то складно повірити, що це лише творіння штучного інтелекту.

Унікальний продукт ШІ можна побачити на сайті Thispersondoesnotexist.com. щоразу коли користувач оновлює сторінку - система пропонує користувачеві нову людину.

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Цей сайт використовує різновид машинного навчання під назвою GANs (Generative Adversarial Networks, генеративно змагальні нейронні мережі). Нейромережа вчиться на реальних людських обличчях, щоб згодом виробляти нові.

"Більшість людей не розуміють, наскільки добре штучний інтелект зможе синтезувати зображення в майбутньому ... Я навчив нейромережу придумувати нове обличчя за кілька секунд", - каже засновник сайту Філіп Вонг.

Нейромережа створює унікальні обличчя: відео

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