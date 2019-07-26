Видавець гри Metro: Exodus анонсує три загадкові гри

Ще в травні в мережі з'явилася інформація, що видавець THQ Nordic працює одразу на 80 іграми, близько половини яких вже анонсовані, а інші залишаються під завісою таємничості. Згідно із останнім прес-релізом компанії, на Gamescom 2019 компанія анонсує три раніше невідомі проекти.

Які ігри студія THQ Nordic привезе на Gamescom 2019? Крім ігор Biomutant, Desperados III, Darksiders Genesis, ремейка Destroy All Human і SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, видавництво прихопить на виставку ще три секретні гри.

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Одну з них, на щастя, покажуть широкій аудиторії, а ось дві інші, на жаль, виключно представникам преси за закритими дверима. Втім, одна гра – це вже набагато краще, ніж нічого.

Анонс компанії THQ Nordic на Gamescom 2019 – дивіться відео

Що відомо про Gamescom 2019? Нагадаємо, що виставка Gamescom 2019 пройде з 19 по 23 серпня в німецькому Кельні. Презентація видавництва THQ Nordic призначена на 19 серпня о 21:00 за київським часом.

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