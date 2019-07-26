Видавець гри Metro: Exodus анонсує три загадкові гри

95 Читать новость на русском
Видавець гри Metro: Exodus анонсує три загадкові гри
Видавець гри Metro: Exodus анонсує три загадкові гри / Wccftech

Ще в травні в мережі з'явилася інформація, що видавець THQ Nordic працює одразу на 80 іграми, близько половини яких вже анонсовані, а інші залишаються під завісою таємничості. Згідно із останнім прес-релізом компанії, на Gamescom 2019 компанія анонсує три раніше невідомі проекти.

Які ігри студія THQ Nordic привезе на Gamescom 2019?  Крім ігор Biomutant, Desperados III, Darksiders Genesis, ремейка Destroy All Human і SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, видавництво прихопить на виставку ще три секретні гри.

Читайте також: Героїнь гри Mortal Kombat перетворили на принцес Disney

Одну з них, на щастя, покажуть широкій аудиторії, а ось дві інші, на жаль, виключно представникам преси за закритими дверима. Втім, одна гра – це вже набагато краще, ніж нічого.

Анонс компанії THQ Nordic на Gamescom 2019 – дивіться відео

Що відомо про Gamescom 2019? Нагадаємо, що виставка Gamescom 2019 пройде з 19 по 23 серпня в німецькому Кельні. Презентація видавництва THQ Nordic призначена на 19 серпня о 21:00 за київським часом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
сьогодні
26103
Теги: Техно Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно в Україні: характеристики і ціна
24 липня 19:23 Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно в Україні: характеристики і ціна
2944
Смартфон Xiaomi Mi A3 офіційно презентували в Україні: ціна
24 липня 19:11 Смартфон Xiaomi Mi A3 офіційно презентували в Україні: ціна
2619
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
23 липня 21:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
652
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
22 липня 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1058
Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
21 липня 22:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Михайло Года 1266
Новини
Більше новин
Залиште відгук