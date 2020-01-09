Відчуй музику: представили незвичний сабуфер BassMe – відео

Компанія BassMe представила на виставці CES 2020 оновлений варіант свого цікавого аудіоаксесуара. Неординарний нагрудний сабвуфер вже отримав нагороду CES Innovation Award і тепер доступний для покупки.

Особливості новинки

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Особливість нагрудної колонки в тому, щоб донести музику не тільки за допомогою звукової хвилі, але і за допомогою вібрації, тим самим зробивши прослуховування більш реалістичним. Тобто задумка BassMe полягає в тому, щоб користувачі могли буквально відчувати музику тілом, повідомляє ubergizmo.

Презентація BassMe – дивіться відео

За словами представників компанії, під час прослуховування музики або перегляду фільму з BassMe зовсім немає необхідності в підвищенні гучності звуку до критичних позначок. Вібраційна система працює таким чином, що пропонує "ефект занурення" навіть на незначному рівні гучності. При цьому ніякого негативного впливу на діафрагму вуха не здійснюється.

Сабвуфер BassMe можна підключати по Bluetooth або за допомогою кабелю до будь-якого мобільного пристрою, ігрової приставки, персонального комп'ютера або домашнього кінотеатру.



BassMe дає змогу відчути музику

За словами розробників, їх аксесуар підходить для прослуховування музики, перегляду фільмів та ігор.

У фінальному варіанті BassMe крім всіляких доробок з'явилося кілька кольорів корпусу на вибір.

Ціна

Придбати цей незвичайний аксесуар можна за 145 доларів (орієнтовно 3 500 гривень за курсом станом на 9 січня 2020 року). Як зазначалося вище, новинка вже надійшла у продаж.

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