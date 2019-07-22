Відчуй себе ліквідатором: в Steam представили нову гру Chernobyl Liquidators Simulator

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В Steam представили нову гру Chernobyl Liquidators Simulator
В Steam представили нову гру Chernobyl Liquidators Simulator / Фото з вільних джерел

Студія Live Motion Games анонсувала в Steam симулятор Chernobyl Liquidators Simulator. У грі користувачі зможуть спробувати себе у ролі ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 1986 року.

Сюжет. "Чорнобильські ліквідатори були цивільними і військовими, які були покликані для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році", – йдеться в описі до гри в Steam.

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Ця гра – реалістичний приклад катастрофи, де ви не будете боротися з мутантами і монстрами, замість цього старанно працюєте, щоб стримувати радіацію, допомагати людям і домовлятися з урядом,
– повідомили розробники Chernobyl Liquidators Simulator.

Розробники обіцяють гравцям "пекло на землі" і безліч важких рішень: від переселення людей з будинків до вбивства невинних тварин.

Трейлер гри Chernobyl Liquidators Simulator – дивіться відео

Дата релізу Chernobyl Liquidators Simulator поки не оголошена. В роботі у студії Live Motion Games зараз знаходиться ще кілька ігор: Rescue Medic, Bakery Simulator, Train Station Renovation та Car Trader Simulator.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Чорнобиль Steam
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