Відчуй себе Таносом: в Google з’явилась опція, що стирає пошукові запити

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Танос з Месників: в Google з'явилася опція рука Таноса
Танос / playground.ru

Компанія Google підготувала чергове віртуальне Easter egg. Цього року великоднім яйцем стала рука Таноса, персонажа коміксів та героя фільмів "Месники". Після натискання на іконку, програма буквально стирає половину запитів.

Як це працює. У пошуку потрібно прописати слова "Танос", "Thanos", "Рукавиця нескінченності" тощо. Після цього у правому боці екрану з’явиться іконка з рукавичкою. Вам потрібно натиснути на цей символ і процес запущено.

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Танос

У пошуку потрібно ввести "Танос"

Як і Танос у фільмі "Месники", програма із характерним звуком знищує рівно половину пошукових запитів у випадковому порядку. Це доведе і лічильник вгорі сторінки.

Танос

Танос стирає половину пошукових запитів

Хто такий Танос? Як ви вже могли здогадатись. Це вигаданий персонаж із коміксів. Фанати Marvel добре пам’ятають його за останнім фільмом "Месники: Війна Нескінченності" – саме тут він знищив рівно половину землян.

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Теги: Техно Кіно Новини Техно Інтернет
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