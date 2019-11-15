Відчуйте себе астронавтом: NASA представила цікавий та пізнавальний додаток

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NASA представила додаток для тих, хто хоче відчути себе астронавтом / unsplash

Аерокосмічне агентство NASA займається не лише космічними польотами, але й "земною" діяльністю. Зокрема, в NASA розробили додаток, який допоможе всім охочим стати членом команди астронавтів.

Здійснити ручну стиковку з МКС, не встаючи з крісла, користувачі двох популярних платформ можуть вже зараз, повідомляє Tech Crunch.

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Що відомо про додаток NASA? 

Додаток Rocket Science: Ride 2 Station пропонує вибрати тип космічного корабля, екіпаж, фактичну дату запуску, варіант стикування з МКС і тип місії.

Мета розробки більшою мірою полягає не в реалістичності симуляції польоту, а в інформуванні тих користувачів, які цікавляться космічними технологіями. Присутній і ручний режим віртуального стикування, що вимагає від користувача зосередженості та уважності.

via GIPHY

Вбудована енциклопедія містить детальну інформацію про екіпаж, біографії космонавтів та різні відомості про актуальні моделі космічних кораблів.

На яких платформах доступний додаток? 

Симбіоз гри та інтерактивного довідника вже доступний для скачування в AppStore у вигляді iOS-додатку, а для PC передбачена веб-версія на базі движка Unity.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Інтернет Техно Космос Додатки МКС NASA
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