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Віддалена робота: чим не задоволені українські IT-фахівці

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Що кажуть IT-фахівці про віддалену роботу / unsplash.com

Після запровадження в Україні карантину більшість українських IT-компаній перевели працівників на віддалену роботу. Як свідчить опитування, проведене порталом dou.ua, найбільше працівникам бракує комунікації з колегами, також майже 20% зізналися, що працюють вдома не так продуктивно, як в офісі.

Опитування dou.ua показує, що 30% респондентів розповіли, що їхні компанії вже почали втрачати клієнтів або проєкти.

До теми Як працювати вдома і не втратити продуктивність: досвід IT-компаній

Що не подобається

Як розповіли IT-шники, повністю задоволені роботою з дому лише 22% респондентів. А більше чверті спеціалістів такий формат роботи не до вподоби.

Найбільше незадоволені дистанційною роботою HR-и і рекрутери — 20% мріють повернутися в офіс. Далі йдуть менеджери проєктів і топ-менеджери – 14-15% хочуть повернутись до офісної роботи.

Основною проблемою віддаленої роботи називають брак комунікації з колегами.

Що не подобається у віддаленій роботі / dou.ua

На другому місці перепрацювання – 31% розповіли, що під час віддаленої роботи працюють значно більше, ніж в офісі. Крім того, майже 12% респондентів зазначили, що розпочинають робочий день раніше, ніж в офісі, а завершують – пізніше.

Ще одна проблема, на яку нарікають працівники, це відволікання сім'ї. Особливо якщо в родині є діти. Загалом, діти й родичі заважають працювати 26% респондентів.

Який позитив

При цьому, працівники зауважили, що віддалена робота дає змогу економити час на дорогу в офіс. Так, 37% ІТ-спеціалістів вказали, що зараз у них з’явилося більше вільного часу.

Переваги дистанційної роботи / dou.ua

Також респонденти почуваються вдома безпечніше – 60% вважають, що вдома менша ймовірність захворіти. Цікаво, що 24% опитаних навпаки кажуть, що саме вдома більш продуктивні.

Опитування тривало майже місяць. У ньому взяло участь 6888 респондентів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Техно Техно IT-бізнес
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