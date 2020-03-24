Віддалена робота істотно позначається на тривалості робочого дня, – Bloomberg

Перехід на віддалену роботу істотно позначився на тривалості робочого дня. Про це свідчать дані VPN-провайдера NordVPN Teams. В середньому, робочий день зріс на 2 години.

Як передає видання Bloomberg, працівники економлять час на добиранні до роботи, однак, витрачають цей "зекономлений час" на робочий процес.

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Цифри

За даними провайдера, в США середня тривалість робочого часу виросла аж на 3 години (+ 40%) – з 8 до 11 години.

Також збільшення тривалості робочого дня зафіксували у Великобританії, Франції, Іспанії та Канаді. Тут збільшення відбулося приблизно на дві години – з 8 – 9 до 10 – 11 годин.

У Данії, Нідерландах, Бельгії та Австрії працівники почали проводити за робочими справами на годину довше – з 9 до 10 годин.

Винятком стала лише Італія, де робочий день залишився восьмигодинним.

Під час карантину люди почали перепрацьовувати / Bloomberg

Чому працюють довше

Дослідники припускають, що збільшення робочого дня відбувається переважно тому. що працівники приступають до роботи раніше. Однак, завершують роботу тоді ж, коли завершували її в офісі.

При цьому їм не потрібно добиратись додому, тож вони дуже швидко перемикатися в домашній режим.

Як відомо, практично по всій Європі та США введені обмежувальні заходи, що зупинити поширення коронавірусу. Багато компаній перевели своїх працівників на віддалену роботу. Багато українців також працюють віддалено. Наразі карантин в нашій країні запровадили до 3 квітня. Але зростаюча кількість нових хворих (станом на вечір 24 березня у нас 100 хворих), стає очевидним, що карантин буде продовжено.

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