Вже десять років поспіль Обсерваторія сонячної динаміки NASA веде невпинне спостереження за Сонцем. Протягом цього часу вона передавала на Землю фотографії з високою роздільною здатністю. На основі цих знімків дослідники створили відео, на якому можна побачити найбільш важливі події, що відбувалися на Сонці за останнє десятиліття.

Обсерваторія сонячної динаміки (SDO) включає три інструменти, об'єднаних в систему, розповідає 24 канал. В першу чергу це пристрій, що відстежує екстремальне ультрафіолетове випромінювання нашої зірки.

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В руках дослідників також є геліосейсмічний та магнітний томографи, які виконують вимірювання магнітного поля Сонця з високою роздільною здатністю. Третім є інструмент атмосферної візуалізації (AIA), провідний засіб вивчення всього сонячного диска завдяки семи екстремальним ультрафіолетовим каналам.

Після запуску у 2010 році NASA передбачало, що місія триватиме 5 років. Однак вона затягнулася на 10 років і не поспішає зупинятися. За цей час SDO змогла відправити на Землю 20 мільйонів гігабайт даних, включаючи 425 мільйонів зображень з високою роздільною здатністю. При цьому різні інструменти здатні захоплювати зображення Сонця кожні 0,75 секунди.

Відео зафіксованих змін на Сонці протягом 10 років

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На відео можна подивитися, як планети пролітають повз Сонце, як відбуваються величезні виверження і спалахи плазми, сонячні торнадо, що викликають плазмові зливи, які проносяться зі швидкістю до 300 000 кілометрів на годину. Також були помічені гігантські плазмові хвилі, що рухаються з рекордною швидкістю — до 4,8 мільйона кілометрів на годину.

NASA повідомляє, що SDO буде працювати до тих пір, поки інструменти не прийдуть в непридатність. Крім того, скоро буде запущена нова місія, яка працює на похилій орбіті, що дозволить створювати тривимірні зображення поверхні Сонця, а також побачити його полярні області.