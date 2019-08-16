Відео дня: астронавт вперше в історії зіграв DJ-сет у космосі

Італійський астронавт Лука Пармітано зіграв DJ-сет у космосі, перебуваючи на Міжнародній космічній станції. За виступом з модуля Columbus спостерігали тисячі людей на Землі.

Номер Пармітано відбувався у рамках фестивалю електронної музики BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Цей виступ транслювали на круїзному лайнері на Ібіці.

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Виступ тривав протягом 20 хвили. Організатори заявили, що виступ з борту МКС – це хороша можливість зробити космос ближчим до звичайних людей.

Хто такий Лука Пармітано? Це 42-річний італійський астронавт. Він перебуває на МКС з 21 липня 2019 року, він прибув туди на кораблі "Союз МС-13". Це був другий політ астронавта. Разом із ним на борту перебували Олександр Скворцов та Ендрю Морган.

Що таке World Club Dome Cruise Edition? Це фестиваль електронної музики, який проходить на борту круїзного лайнера в Середземному морі з 12 по 16 серпня.

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