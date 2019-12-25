Відео дня: концепт iPhone 12 показали у ролику
За традицією, свої нові флагманські смартфони компанія Apple представить восени. Тож новий iPhone 12 офіційно покажуть у вересня 2020 року. При цьому, завдяки численним витокам ми вже можемо побачити концепт iPhone 12 на відео.
Відомий інсайдер Бен Гескін опублікував ролик, у якому можна побачити концепт смартфону iPhone 12. Він створив відео на основі наявних чуток і витоків.
До теми: Як виглядатиме iPhone 12: в мережі з’явились нові знімки
Що зміниться
Як стверджує інсайдер, новий смартфон від Apple може нарешті позбутися вирізу в екрані (за що компанію критикують користувачі). iPhone 12 мають представити у двох моделях: з діагоналлю екранів на 5,4 та 6,1 дюймів.
Що стосується зовнішнього вигляду, то він має запозичити деталі із моделі iPhone 4. Основна камера буде подвійною і її розмістять у такому ж квадратному модулі, як і iPhone 11.
Усі нові смартфони отримають підтримку мережі 5G.
Ціна
- В мережі вже з'явилась і вартість майбутніх новинок. За чутками, iPhone 12 буде коштувати 699-799 доларів (16 786-19 074 гривень).
- Просунутіша модель iPhone 12 Plus буде оцінена у 799-899 (19 074-21 461 гривень).
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