Відео дня: новий ролик Sony для гри Death Stranding, який зняли у Києві

Компанія Sony зняла кілька рекламних роликів в українській столиці. Раніше японський виробник показав рекламу консолі PlayStation 4, яку теж зняли у Києві.

Сюжет. Ролик присвячений грі Death Stranding. За сюжетом місто потонуло в сльозах людини, яка вражена новою грою. Слоган ролика – "Feel the Power of Pro".

До теми: Sony зняла у Києві рекламу консолі PlayStation 4

Ролик знімали на станції київського метро "Дорогожичі" зі скляним куполом, а також перехрестя вулиць Саксаганського та Антоновича на "Олімпійській" і розв'язку біля Поштової площі.

Реклама Death Stranding, знята у Києві

Що таке Death Stranding? Це відеогра жанру action з відкритим світом, розроблена для ігрової консолі PlayStation 4. Вона вийшла 8 листопада. У роботі над грою працювали актори Норман Рідус і Мадс Міккельсен. Вона містить кооперативний режим, але призначена також і для проходження одним гравцем.

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