Відео дня: огляд смартфонів Samsung Galaxy S10 "злили" до анонсу

Напередодні анонсу лінійки смартфонів Samsung Galaxy S10 в мережі з'явилися детальні рендери новинок. Проте на цьому все не закінчилося: американський блогер Маркес Браунлі опублікував відео із оглядом смартфонів Galaxy S10.

Автор відео порівняв ґаджети з торішньою моделлю Samsung Galaxy S9 і звернув увагу на істотну різницю в їх дизайні, йдеться на сайті MSpoweruser.

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В руки автора YouTube-каналу MKBHD потрапили достовірні макети ґаджетів, які використовуються виробниками чохлів при створенні аксесуарів. Такі "манекени" зовні не відрізняються від реальних пристроїв і дають наочне уявлення про зовнішній вигляд і габарити майбутніх смартфонів.

Особливості нових смартфонів. Ключовою відмінністю Samsung Galaxy S10 від попередників стала форма корпусу. Порівняно з Galaxy S9 новинки втратили округлені кути і являють собою практично рівні прямокутники. Блогер зазначив, що дизайн S10 і S10 Plus більшою мірою став нагадувати серію Galaxy Note.

Огляд Samsung Galaxy S10 – дивіться відео

Незважаючи на невелику товщину корпуса, обидва апарати зберегли 3,5-міліметрові роз'єми для навушників на нижньому торці. Також підтвердилося підекранне розташування сканера відбитків пальців – на задній кришці він відсутній, а поруч з модулем камери розмістилися LED-спалах і датчик пульсометра.

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Дизайн Samsung Galaxy 10 Lite. Фінальний вигляд молодшого пристрою лінійки під назвою Galaxy 10 Lite (або Galaxy 10E) як і раніше залишається під питанням.

Дата презентації та ціна. Відзначимо, Samsung представить лінійку смартфонів Galaxy S10 в ході заходу Unpacked 20 лютого. Очікується, що ціна новинок на старті продажів починатиметься з 908 доларів.

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