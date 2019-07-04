Відео дня: розробник створив логотип за допомогою голосу

Розробник голосового інтерфейсу в програмі Adobe XD Камерон Кандіфф створив логотип в MacOS, керуючи лише своїм голосом. Відео він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо на початку червня Apple представила оновлення Catalina. Воно дає змогу людям з обмеженими можливостями легше і швидше працювати з комп'ютерами Mac.

Читайте також: Рекламу навушників AirPods зняли у Києві: відео

Тож Кандіфф вирішив протестувати цю програму. Він спробував створити логотип, використовуючи лише голосові команди.

Результат. У розробника все вийшло. Як він розповів, симбіоз програми і операційної системи залишив приємні відчуття. Ролик. Яким розробник поділився у Twitter, триває всього 45 секунд. Очевидно, що працював над розробкою логотипу Кандіфф значно довше. Але скільки це забрало в нього часу – автор не повідомляє.

Designed a logo completely hands free, using Voice Control on macOS #Catalina and @AdobeXD. Giddy!



video: time-lapse screencast, dictating commands to XD via macOS voice control, demonstrating the use of Number and Grid targeting to create overlapping shapes and type. pic.twitter.com/ij8okk3ztq — Cameron Cundiff (@ckundo) June 29, 2019

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно