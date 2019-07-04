Відео дня: розробник створив логотип за допомогою голосу
Розробник голосового інтерфейсу в програмі Adobe XD Камерон Кандіфф створив логотип в MacOS, керуючи лише своїм голосом. Відео він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.
Як відомо на початку червня Apple представила оновлення Catalina. Воно дає змогу людям з обмеженими можливостями легше і швидше працювати з комп'ютерами Mac.
Читайте також: Рекламу навушників AirPods зняли у Києві: відео
Тож Кандіфф вирішив протестувати цю програму. Він спробував створити логотип, використовуючи лише голосові команди.
Результат. У розробника все вийшло. Як він розповів, симбіоз програми і операційної системи залишив приємні відчуття. Ролик. Яким розробник поділився у Twitter, триває всього 45 секунд. Очевидно, що працював над розробкою логотипу Кандіфф значно довше. Але скільки це забрало в нього часу – автор не повідомляє.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно