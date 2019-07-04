Відео дня: розробник створив логотип за допомогою голосу

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Розробник створив логотип за допомогою голосу
Розробник створив логотип за допомогою голосу

Розробник голосового інтерфейсу в програмі Adobe XD Камерон Кандіфф створив логотип в MacOS, керуючи лише своїм голосом. Відео він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо на початку червня Apple представила оновлення Catalina. Воно дає змогу людям з обмеженими можливостями легше і швидше працювати з комп'ютерами Mac.

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Тож Кандіфф вирішив протестувати цю програму. Він спробував створити логотип, використовуючи лише голосові команди.

Результат. У розробника все вийшло. Як він розповів, симбіоз програми і операційної системи залишив приємні відчуття. Ролик. Яким розробник поділився у Twitter, триває всього 45 секунд. Очевидно, що працював над розробкою логотипу Кандіфф значно довше. Але скільки це забрало в нього часу – автор не повідомляє. 

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно macOS
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