Відео дня: смартфон Meizu Zero без жодної кнопки та отвору протестували

Смартфон Meizu Zero, що немає "жодної кнопки чи отвору" на своєму дисплеї, засвітився у відеоогляді на YouTube-каналі ben's gadget reviews.

Як бачимо у ролику, Meizu Zero все ж не можна називати абсолютно без отворів, адже внизу розмістили дві дірки для мікрофонів.

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Чим унікальний. Щодо кнопок, то новий пристрій справді їх позбувся – фізичні кнопки інженери замінили сенсорними. Щоправда вони реагують на натискання і за їхньою допомогою можна вмикати пристрій та змінювати гучність.

А от динаміки замінили спеціальними акустичними коливаннями, які виконує безпосередньо екран. Підзарядити пристрій можна лише за допомогою бездротової зарядки.

За наявними даними, його вартість стартуватиме від 2000 доларів (56 тисяч гривень).

Meizu Zero: відео

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