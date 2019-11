Відео дня: Sony зняла у Києві рекламу консолі PlayStation 4

Київ – популярне місто для зйомок реклами. Цього разу українську столицю до зйомки ролика обрала японська корпорація Sony. У Києві компанія зняла рекламний ролик, присвячений консолі PlayStation 4.

Як передає The Village, компанія вже опублікувала відзнятий ролик. Він отримав слоган "It's time to play". Реклама присвячена іграм, доступним на консолі.

Деталі. Над проєктом працювала студія Radioactive Film. Зйомки у Києві тривали чотири дні. На відео можна побачити три столичні локації: Спортивна площа, парковка ТРЦ "Україна" і біля КПІ.

Загалом для зйомок фінальної сцени залучили 300 людей, які були «масовкою», також для відео знімались 23 каскадери. Як розповіли в компанії, під час зйомок розбили 20 автомобілів і рознесли 11 стін. Щодо каскадерів – нічого не повідомили, сподіваємось – ніхто не постраждав.

Реклама PlayStation 4, знята у Києві: відео

Що таке PlayStation 4? Це домашня гральна консоль. ЇЇ представили у 2013 році, як наступницю PlayStation 3. Наприкінці грудня 2018 року компанія виробила 94 мільйони консолей PlayStation 4, що перевершує продажі свого попередника PlayStation 3.



Така значна популярність консолі призвела до того, що компанія не поспішає презентувати PlayStation 5. За останніми даними, цю консоль ми побачимо не раніше 2020 року.

