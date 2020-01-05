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Відео дня: як би виглядала Windows у стилі Apple

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Як би виглядала Windows у стилі Apple / Скріншот

Фанати Apple часто кажуть, що macOS значно зручніша за операційну систему Microsoft. Тож багато хто б хотів, щоб Windows нагадувала macOS. Як це може виглядати припустив дизайнер Камер Каан Авдан.

Він створив відео, в якому показав концепт операційної системи Windows 10 у стилістиці macOS.

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Нова уявна операційна система отримає ширший набір функцій і вбудованих додатків Microsoft Windows, оформлених у візуальному стилі macOS.

Меню "Пуск" теж отримало поліпшену концепцію живих плиток, засновану на дизайні Apple з закругленими кутами в дусі macOS і iOS.

Як би виглядала Windows у стилі Apple: відео

Окрім того, Камер Каан Авдан створив новий додаток для обміну повідомленнями iMessage для Windows.

Також ми можемо побачити Центр підтримки в стилістиці Центру управління Apple. Ще він отримав темну тему (Windows її вже має), пошук і інтеграцію з iPhone.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Apple Новини Техно Microsoft Інтернет Windows 10
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