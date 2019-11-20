Відео дня: як коти реагують на тваринні фільтри в Instagram

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Реакція котів дуже кумедна / Скріншот з відео

В мережі набуває популярності новий тренд. Користувачі показують своїм котам тваринні маски у Instagram. Реакція пухнастих дуже кумедна.

Відео із реакцією корів на "котячі" маски опублікувало китайське видання People's Daily на своїй сторінці у Twitter.

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На кадрах власники кішок приміряють на свої обличчя "котячі" маски для соцмереж і знімають, як на такий вигляд своїх власників реагують коти. Деякі улюбленці дуже дивуються, а інші виглядають не на жарт наляканими.

Як коти реагують на тваринні маски: відео 

Деякі маски в Instagram зникнуть

До речі, не усі маски в Instagram викликають у користувачів таку позитивну реакцію. Деякі можуть викликати депресію і комплекси. Саме тому соцмережа вирішила заборонити деякі фільтри.

Мова йде про так звані "фільтри краси", які створюють ефект ніби користувач переніс пластичну операцію. У минулому році компанія провела дослідження та з’ясувала, що такі фільтри призводять до явища "тілесний дисморфічний розлад Snapchat". Це психічний розлад, при якому людина дуже стривожена через деякі навіть незначні дефекти обличчя та тіла.

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Теги: Техно Світ тварин Курйозні новини Інтернет Instagram Новини Техно
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