Відео дня: як коти реагують на тваринні фільтри в Instagram

В мережі набуває популярності новий тренд. Користувачі показують своїм котам тваринні маски у Instagram. Реакція пухнастих дуже кумедна.

Відео із реакцією корів на "котячі" маски опублікувало китайське видання People's Daily на своїй сторінці у Twitter.

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На кадрах власники кішок приміряють на свої обличчя "котячі" маски для соцмереж і знімають, як на такий вигляд своїх власників реагують коти. Деякі улюбленці дуже дивуються, а інші виглядають не на жарт наляканими.

When cats meet cat filters... pic.twitter.com/BKC1OFzHQO — People's Daily, China (@PDChina) November 14, 2019

Як коти реагують на тваринні маски: відео

Деякі маски в Instagram зникнуть

До речі, не усі маски в Instagram викликають у користувачів таку позитивну реакцію. Деякі можуть викликати депресію і комплекси. Саме тому соцмережа вирішила заборонити деякі фільтри.

Мова йде про так звані "фільтри краси", які створюють ефект ніби користувач переніс пластичну операцію. У минулому році компанія провела дослідження та з’ясувала, що такі фільтри призводять до явища "тілесний дисморфічний розлад Snapchat". Це психічний розлад, при якому людина дуже стривожена через деякі навіть незначні дефекти обличчя та тіла.

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