Відео дня: як працює гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold

Нещодавно на заході Unpacked 2019 компанія Samsung представила свій гнучкий смартфон Galaxy Fold. А тепер в мережі опублікували відео, яке демонструє можливості довгоочікуваної новинки.

Як повідомляє 4PDA, презентація Samsung Galaxy Fold пройшла досить швидко, і глядачі не встигли вдосталь оцінити незвичайну новинку. Тепер же виробник випустив відео з наочною демонстрацією пристрою і всіх його можливостей.

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У представленому ролику Galaxy Fold в подробицях показують з усіх боків в складеному і розкладеному стані. Нагадаємо, він може перетворюватися з 4,6-дюймового смартфона в 7,3-дюймовий планшет.

Презентація Samsung Galaxy Fold – дивіться відео

На відео чітко помітно розташування всіх елементів, в тому числі бокового сканера відбитків пальців, а також вирізи під подвійну фронтальну камеру на внутрішньому екрані. Крім того, показана робота з камерою та іншими додатками на великому екрані.

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