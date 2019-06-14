Відео дня: як Uber буде доставляти їжу на дронах

Компанія Uber працює на доставкою нового покоління – дронами. Така доставка їжі вже перебуває на етапі тестування. Про інноваційне рішення компанія заявила на щорічній конференції Elevate Summit у Вашингтоні.

Як розповіли у компанії, доставка буде створена на базі технології Uber Elevate і мережі Uber Eats.

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"Об'єднуючи інноваційну технологію Uber Elevate з мережею і логістичним досвідом Uber Eats, доставка їжі дронами розширить можливості користувачів і скоротить час доставки", – кажуть в Uber.

Тестування проводили разом із McDonald's. Компанія обіцяє розширити, залучивши додаткових партнерів-ресторанів Uber Eats.

Uber доставляє їжу на дронах: відео

Що таке Uber Eats? Як можна здогадатись із назви, це підрозділ компанії Uber. Цей сервіс для доставки їжі, завдяки якій користувач може отримати страви з місцевих ресторанів. Зробити замовлення можна за допомогою додатку Uber Eats, який доступний для мобільних платформ iOS та Android. Віднедавна сервіс працює і в Україні.

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