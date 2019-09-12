Відео дня: як змінювався iPhone протягом 12 років

З часу презентації першого iPhone минуло 12 років. З того часу смартфон зазнав суттєвих змін. Та саме перший смартфон Apple спричинив справжню революцію на ринку телефонів.

5 покоління iPhone З 2007 року до сьогодні яблучна компанія випустила 21 iPhone. І пристрої відрізняються один від одного кардинально.

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Перший iPhone

Перший iPhone мав одну камеру на 2 Мп корпус з алюмінію та 3,5-дюймовий дисплей. На той час він коштував від 499 доларів, при цьому всього за рік було продано близько 5,4 мільйона пристроїв.

iPhone3G

iPhone3G презентували наступного року, 2008 році. Як можна здогадатись з назви, він підтримував мережу 3G. Його ціна стартували від 200 доларів.

iPhone 3GS

У 2010 Apple випустила удосконалену версію iPhone3G – iPhone 3GS. Він отримав більш потужний процесор, камера з роздільною здатністю 3 мегапікселі, яка почала підтримувати запис відео.

Так виглядав iPhone 3GS

iPhone 4

Наступного року світ побачив iPhone 4 покоління. Він міг похвалитись вищою роздільною здатністю екрана, основною камерою в 5 мегапікселів та більш потужним процесором. Вперше в iPhone з'явилася фронтальна камера. Він теж коштував 200 доларів.

iPhone 4S

iPhone 4S став першим смартфоном, який представив новий гендиректор Тім Кук. Він теж отримав потужніший процесор і камеру на 8 Мп.

iPhone 5

5 покоління iPhone презентували у 2012 році. Він став тоншим і здіагоналлю 4 дюйми. Смартфон почав підтримувати мережі четвертого покоління (LTE).

iPhone 5C і 5S

Через рік Apple представила два нових iPhone версій 5C і 5S. Перший смартфон з тією ж апаратною начинкою, що і iPhone 5 в пластиковому корпусі. 5S був дорожчою версією та мав більш потужний процесор.

iPhone 6 і 6 Plus

Наступне покоління iPhone представили у 2014 році. Це були версії 6 і 6 Plus. Вони відрізнялися від колишніх версій збільшеними розмірами екрану: 4,7 і 5,5 дюймів. При цьому вони стали важчими, але тоншими.

iPhone 6 і 6 Plus відрізнялись діагоналлю

iPhone SE

У 2016 року Apple представила новий iPhone SE з апаратним забезпеченням від 6S, але з екраном діагоналлю 4 дюйми. Він досі має попит, його називають єдиним бюджетним смартфоном компанії.

iPhone 7 і 7 Plus

У тому ж році компанія випустила нове покоління iPhone 7 і 7 Plus. За зовнішнім виглядом вони практично не відрізнялися від 6S і 6S Plus, але мали більш потужне апаратне забезпечення. Ці моделі позбулись стандартного 3,5-міліметрового роз'єму для навушників. При цьому Plus.-версія отримала подвійну камеру.

iPhone 8 і 8 Plus

У вересні 2017 року Тім Кук представив iPhone 8 і iPhone 8 Plus. Вони мало чим відрізнялись від попередника, хіба що вони отримали скляний корпус. Це означає, що смартфони підтримували бездротову зарядку.

Як змінювались iPhone

iPhone X

Тоді ж випустили революційний iPhone X (цифра X символізувала десятиліття випуску першого смартфона лінійки). Він докорінно відрізнявся дизайном від попередніх смартфонів, не мав клавіші "Додому", а у верхній частині екрану зроблений виріз для фронтальної камери. Також компанія відмовилася від використання відбитків пальців для розблокування телефону і замінила її технологією розпізнавання особи FaceID.

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iPhone XS, XS Max та iPhone Xr

Ще через рік компанія випустила трійку смартфонів – iPhone XS з діагоналлю 5,8 дюймів, XS Max з 6,5-дюймовим екраном та більш бюджетрний iPhone Xr. У сі три моделі тримали процесор А12 Bionic. Дві перші моделі мали подвійну основну камеру, а iPhone Xr – одинарну камеру. При цьому саме останній смартфон нині є найпопулярнішим iPhone.

IPhone 11, iPhone 11 та iPhone 11 Pro

У вересні 2019 року компанія презентувала ще трійку смартфонів, що стали наступним поколінням трійки 2018 року. IPhone 11, iPhone 11 та iPhone 11 Pro. Вони отримали новий процесор A13. Дві останні моделі мають потрійну камеру, а 11 має два модулі.

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