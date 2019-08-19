Відео дня: яскравий спалах метеора потрапив на камери

Над островом в Італії пролетів яскравий метеор. Він яскраво спалахнув, згоряючи в атмосфері. Цей момент зафіксували одразу кілька камер.

Як пише CNet, цей метеор за розміром як автомобіль. Однак, йому вдалося повністю згоріти в атмосфері Землі.

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Це трапилось 16 серпня, о 23:39 за київським часом. Найяскравіше відео з події зняв реєстратор автомобіля.

Також ролик зняли і в астрономічному товаристві острова Ібіца (розташоване на Бареарських островах і належать Іспанії). На ньому можна розглянути рух метеора.

WOW!!! Did you see this?? Enormous #meteor falling in the skies over #Torregrande, #Sardinia, Italy late yesterday evening 16th of August! Video by ClaudiuPorcu via Astro Unisiena #severeweather #photography pic.twitter.com/V4QWwK6X1y — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 17, 2019

Gracias a @RedSpmn por su ayuda para darle forma a nuestra estación de vídeo detección de bólidos, a Albert por el aviso, y a todos los que forman parte del grupo de bólidos de @IbizaAstronomia AAE, porque el proyecto ya es una realidad y está dando sus frutos. #bólido #meteoro pic.twitter.com/AXRkV4zewx — AAE (@IbizaAstronomia) August 17, 2019

Що таке метеорит? Це явище виникає від згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл (наприклад, уламків комет чи астероїдів). Відомо три види метеоритів: кам'янні, залізні та залізно-кам'янні. Особливо багато на Земплі знайдено залізних метеоритів.



До речі, щороку у першій половині серпня земляни можуть побачити метеоритний потік Персеїди. Тоді Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки, які залишає за собою комета, згорають в нашій атмосфері.

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