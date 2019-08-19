Відео дня: яскравий спалах метеора потрапив на камери

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Яскравий спалах метеора потрапив на камери
Яскравий спалах метеора потрапив на камери / cnet.com

Над островом в Італії пролетів яскравий метеор. Він яскраво спалахнув, згоряючи в атмосфері. Цей момент зафіксували одразу кілька камер.

Як пише CNet, цей метеор за розміром як автомобіль. Однак, йому вдалося повністю згоріти в атмосфері Землі.

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Це трапилось 16 серпня, о 23:39 за київським часом. Найяскравіше відео з події зняв реєстратор автомобіля.

Також ролик зняли і в астрономічному товаристві острова Ібіца (розташоване на Бареарських островах і належать Іспанії). На ньому можна розглянути рух метеора.

Що таке метеорит? Це явище виникає від згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл (наприклад, уламків комет чи астероїдів). Відомо три види метеоритів: кам'янні, залізні та залізно-кам'янні. Особливо багато на Земплі знайдено залізних метеоритів.

До речі, щороку у першій половині серпня земляни можуть побачити метеоритний потік Персеїди. Тоді Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки, які залишає за собою комета, згорають в нашій атмосфері.

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Теги: Техно Космос Новини Техно
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