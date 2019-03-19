Відеокамера для пеніса: британці випустили дивакуватий гаджет

Британська компанія Julz представила девайс, який виконує кілька функцій: підтримує ерекцію та має вбудовану камеру тож ще може знімати ролики. Новинка отримала назву Cock Cam.

Як пише CNET, це силіконове кільце з камерою, що має нічне бачення і Wi-Fi для можливості прямої трансляції. Камера може записувати до 90 хвилин відео 1080p, H.264 у форматі MP4. Щоправда, під час тривалої зйомки девайс може нагріватись. Тож виробник рекомендує припиняти використання в таких випадках.

Читайте також: Xiaomi випустила цікавий годинник

Для чого він потрібен? Виробники стверджують, що користувач може записати відео і ділитися ним із партнером. При цьому, кадри зберігаються не на хмарі, а локально. Тож хакери не зможуть отримати доступ до записів.

Cock Cam можна керувати смартфоном

Розробники хочуть дати змогу проводити пряму трансляцію в стилі FaceTime.

Як працює Cock Cam: відео 18+



Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно