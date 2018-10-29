Відеокарта AMD Radeon RX 590 дебютує вже в листопаді: деталі

Не секрет, що найближчим часом модельний ряд відеокарт на графічних процесорах AMD Polaris поповниться адаптером Radeon RX 590. "Серцем" новинки стане 12-нанометровий кристал Polaris 30, який є покращеною версією 14-нанометрового Polaris 20.

Про це повідомляє VideoCardz.

Читайте також: NVIDIA презентує лінійку відеопроцесорів GeForce RTX для ноутбуків

Як і попередниця, відеокарта AMD Radeon RX 590 буде оперувати 2304 потоковими процесорами і 8 ГБ пам'яті GDDR5 з 256-розрядною шиною. Робоча частота GPU складе близько 1,5-1,6 ГГц, завдяки чому вона зможе похизуватися приблизно на 10-15% кращим швидкодією, ніж давно знайома Radeon RX 580.

Окрім того, Radeon RX 590 днями була помічена в базі результатів бенчмарка гри Final Fantasy XV, що дозволяє оцінити її рівень продуктивності порівняно з попередниками.

Отже, в залежності від роздільної задатності і налаштувань якості графіки AMD Radeon RX 590 забезпечує на 12-24% кращу швидкодію порівняно з Radeon RX 480 і на 2-9% швидше Radeon RX 580. Підкреслимо, що дана перевага отримана головним чином за рахунок нарощування робочих частот GPU.



Тести нової відеокарти AMD Radeon RX 590

Очікується, що Radeon RX 590 стане більш продуктивною альтернативою GeForce GTX 1060 і пожвавить конкуренцію в середньорівневому сегменті ринку відеокарт.

Читайте також: Intel планує "поховати" виробництво 10-нанометрових процесорів

Що стосується орієнтовної вартості, то в китайських магазинах Radeon RX 590 можна буде придбати за 300 доларів (близько 8 000 гривень). Відзначимо, що графічні адаптери Radeon RX 580 8GB наразі доступні за ціною від 210 (близько 5 600 гривень), а до GeForce GTX 1060 6GB, яка коштує 250 доларів (близько 6 600 гривень), додається копія гри Monster Hunter: World. Також відзначимо, що Radeon RX 590 має надійти в продаж 15 листопада.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно