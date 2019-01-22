Відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti випробували на продуктивність

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NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Фото з вільних джерел

В мережі з’являються нові подробиці про графічний адаптер NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, який стане відносно доступним аналогом відеокарти GeForce RTX 2060 без підтримки трасування променів. Новий графічний прискорювач засвітився у базі даних вбудованого тесту Ashes of the Singularity.

Про це повідомляє Overclockers.

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Варто відзначити, що відеокарта працювала в парі з мобільним 8-ядерним чіпом Intel (2,1 / 4,4 ГГц), інформація про який з'явилася лише нещодавно. Цей CPU повинен очолити сімейство Coffee Lake-H Refresh та знайде застосування в топових ігрових ноутбуках і дебютує протягом найближчих місяців.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti виявили в одному із бенчмарків

3D-карта набрала 7400 очок в режимі High (1080p), що приблизно на 1200 балів вище, ніж у GeForce GTX 1060. Однак потрібно пам'ятати, результати в Ashes of the Singularity сильно залежать від інших компонентів системи, і не завжди пряме порівняння відображає реальний стан речей.

За наявною інформацією, GeForce GTX 1660 Ti буде побудована на базі 12-нанометрового графічного процесора NVIDIA TU116 з відключеними RT і тензорними ядрами. Відеокарта оперує 1536 ядрами CUDA, а також 6 ГБ пам'яті GDDR6 зі 192-бітним інтерфейсом.

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Теги: Техно Ґаджети NVIDIA Відеокарти
Джерело: Техно
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