Відеокарти AMD на базі архітектури Navi "засвітилися" в бенчмарку

Нове покоління відеокарт AMD Radeon на базі архітектури Navi вийде на ринок вже цього року, проте "червоний" чіпмейкер вміло приховує всі подробиці щодо нових прискорювачів. Однак одному із користувачів Reddit вдалося відшукати невідому відеокарту AMD з ідентифікатором 66AF:F1 в базі даних бенчмарка CompuBench.

Деталі про нову відеокарту. Як повідомляє WCCFTech, якщо вірити отриманим даними, то неназвана відеокарта оперує 20 Compute Unit, що дає в цілому 1280 потокових процесорів.

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Для порівняння, AMD Radeon RX 560 має 1 024 SP, Radeon RX 570 – 2048 SP, а конфігурація з 1280 SP була характерна для відеокарт Radeon HD 7870 / Radeon R9 270X / Radeon R9 370X. Хоча потрібно усвідомлювати, що інформація про 20 CU може виявитися помилкою розпізнавання бенчмарка.



Результати тестів відеокарти AMD з ідентифікатором 66AF:F1



Результати тестів відеокарти AMD з ідентифікатором 66AF:F1

Результати тестів. В ігрових підтестах AMD Radeon RX з ідентифікатором 66AF: F1 виявляється в півтора рази швидше, ніж Radeon RX 580 (2304 SP) і зберігає з нею паритет в секції загальних обчислень. Якщо говорити про порівняння з Radeon RX Vega 64, то новинка може наблизитися до результатів останньої в деяких ігрових сценах з інтенсивним використанням відеопам'яті і програє в два рази в обчисленнях.

До слова, такі результати можуть побічно вказувати на використання відеопам'яті стандарту HBM2 або GDDR6 у відеокарті 66AF: F1.

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