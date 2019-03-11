Відеокарти AMD на базі архітектури Navi "засвітилися" в бенчмарку

76 Читать новость на русском
Відеокарти AMD на базі архітектури Navi "засвітилися" в бенчмарку
Відеокарти AMD на базі архітектури Navi "засвітилися" в бенчмарку / AMD

Нове покоління відеокарт AMD Radeon на базі архітектури Navi вийде на ринок вже цього року, проте "червоний" чіпмейкер вміло приховує всі подробиці щодо нових прискорювачів. Однак одному із користувачів Reddit вдалося відшукати невідому відеокарту AMD з ідентифікатором 66AF:F1 в базі даних бенчмарка CompuBench.

Деталі про нову відеокарту. Як повідомляє WCCFTech, якщо вірити отриманим даними, то неназвана відеокарта оперує 20 Compute Unit, що дає в цілому 1280 потокових процесорів.

Читайте також: Виробники готові продавати відеокарти за собівартістю: причини

Для порівняння, AMD Radeon RX 560 має 1 024 SP, Radeon RX 570 – 2048 SP, а конфігурація з 1280 SP була характерна для відеокарт Radeon HD 7870 / Radeon R9 270X / Radeon R9 370X. Хоча потрібно усвідомлювати, що інформація про 20 CU може виявитися помилкою розпізнавання бенчмарка.


Результати тестів відеокарти AMD з ідентифікатором 66AF:F1


Результати тестів відеокарти AMD з ідентифікатором 66AF:F1

Результати тестів. В ігрових підтестах AMD Radeon RX з ідентифікатором 66AF: F1 виявляється в півтора рази швидше, ніж Radeon RX 580 (2304 SP) і зберігає з нею паритет в секції загальних обчислень. Якщо говорити про порівняння з Radeon RX Vega 64, то новинка може наблизитися до результатів останньої в деяких ігрових сценах з інтенсивним використанням відеопам'яті і програє в два рази в обчисленнях.

До слова, такі результати можуть побічно вказувати на використання відеопам'яті стандарту HBM2 або GDDR6 у відеокарті 66AF: F1.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці
сьогодні
44895
Теги: Техно Ґаджети Відеокарти AMD
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
674
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
9 березня 20:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
3163
Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
8 березня 18:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська 1772
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
8 березня 12:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 864
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
7 березня 17:09 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
754
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук