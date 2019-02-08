Відеокарти AMD Radeon VII офіційно надійшли у продаж: ціна

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AMD Radeon VII: перші тести та ціна
AMD Radeon VII: перші тести та ціна / Фото з вільних джерел

У четвер, 7 лютого, компанія AMD розпочала продаж відеокарти Radeon VII. Разом із тим впала заборона на публікацію інформації щодо швидкодії новинки і в мережі з'явилися перші огляди.

Як повідомляє сайт Overclockers, цей реліз не можна назвати довгоочікуваним: ще кілька місяців тому любителі "заліза" передчували швидкий анонс відеокарт на архітектурі Navi, через що презентація Radeon VII на січневій виставці CES 2019 стала вельми неоднозначним сюрпризом.

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Графічний процесор AMD Vega 20 спочатку планувалося задіяти тільки в професійних прискорювачах Radeon Instinct, чия ціна легко виправдовує використання передового 7-нм техпроцесу і великі обсяги пам'яті HBM2. Однак у випадку ігрової карти "червоним" довелося докласти чимало зусиль, щоб утримати її собівартість на прийнятному рівні.

AMD Radeon VII
В деяких тестах AMD Radeon VII показує кращий результат, ніж NVIDIA GeForce RTX 2080

Продуктивність. Ігрова продуктивність нового флагмана AMD Radeon VII, як і було обіцяно під час анонса, приблизно відповідає рівню NVIDIA GeForce RTX 2080. Все залежить від конкретного проекту. Цікаво, що зі збільшенням роздільної здатності Radeon VII часто трохи виривається вперед.

AMD Radeon VII
Результати тестів відеокарти AMD Radeon VII

Що стосується оверклокерского потенціалу нової відеокарти AMD Radeon VII, то його вдасться виміряти тільки після того, як стане доступний свіжий драйвер і оновлені версії утиліт для розгону. Енергоспоживання системи, обладнаної Radeon VII, в ігрових додатках становить 350-450 Вт, а на саму відеокарту припадає близько 250-300 Вт.

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Ціна. Відзначимо, новинка надійшла у продаж із цінником 700 доларів (без урахування податків), тобто її вартість в українському роздрібі може опинитися на рівні 23 тисяч гривень з урахуванням податків.

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Теги: Техно Відеокарти AMD Ґаджети Ціни
Джерело: 24 Канал
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