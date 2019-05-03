Відеокарти Intel Xe отримають корисну функцію: деталі

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Відеокарти Intel Xe підтримуватимуть технологію апаратного прискорення трасування променів
Відеокарти Intel Xe підтримуватимуть технологію апаратного прискорення трасування променів / Фото з вільних джерел

Наразі корпорація Intel не поспішає ділитися подробицями щодо дискретних відеокарт Xe. Однак нещодавно розробники оголосили, що графічні ядра Intel Xe отримають підтримку апаратного прискорення трасування променів.

Особливості технології. Як повідомляє Overclockers, поки Intel говорить не про сумісність з модулем DirectX Raytracing, який забезпечив роботу трасування променів в сучасних відеоіграх, а йдеться про професійне застосування даної технології.

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В першу чергу нові GPU Intel з підтримкою Raytracing будуть актуальні для кіностудій, які працюють в жанрі комп'ютерної анімації.

Я радий сьогодні повідомити, що дорожня карта архітектури Intel Xe для рендеринга в центрах обробки даних включає підтримку апаратного прискорення трасування променів для сімейства API і бібліотек Intel Rendering Framework,
– зауважив відповідальний за напрямок Advanced Rendering and Visualization Джим Джеферс.

Як саме буде реалізована підтримка "апаратного прискорення трасування променів" в графічних процесорах Intel Xe, на жаль, не уточнюється. Можна припустити, що вони отримають спеціальні блоки, схожі за функціональністю з RT-ядрами в складі старших GPU NVIDIA Turing.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Intel
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