Відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 представили в Китаї

Китайський оверклокер ShinChao Tou опублікував в соціальній мережі Facebook, фото на якому зафіксована подія, пов'язана із відеокартами NVIDIA GeForce. На сцені виступали двоє людей, а за їх спинами виднілися написи One More Thing та New GTX Turing, а також зображення ще неанонсованої відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Про це повідомляє Overclockers. Читайте також: Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію На жаль, ентузіаст більше не уточнив ніяких подробиць. Однак, як повідомляють мережеві джерела, знімок був зроблений на закритій зустрічі представників NVIDIA з AIB-партнерами компанії. У будь-якому випадку, чутки про відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 і NVIDIA GTX 1660 Ti розбурхують простори мережі вже не перший тиждень. В їх основу має лягти графічний чіп NVIDIA TU116 з відключеним апаратним трасуванням променів.

Характеристики відеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 По конфігурації основних блоків чіп TU116 виявиться слабким, ніж TU106 у відеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 і RTX 2070. Прискорювач NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (TU116-400) буде оперувати 1536 потоковими процесорами, а на частку GeForce GTX 1660 (TU116-300) припадає 1280 CUDA-ядер. Рекомендована вартість пристроїв, як очікується, буде орієнтовно 200 – 300 доларів (близько 5 600 – 8 400 гривень). Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно