Відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 представили в Китаї

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Відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 представили в Китаї
Відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 представили в Китаї / Фото з соцмереж

Китайський оверклокер ShinChao Tou опублікував в соціальній мережі Facebook, фото на якому зафіксована подія, пов'язана із відеокартами NVIDIA GeForce. На сцені виступали двоє людей, а за їх спинами виднілися написи One More Thing та New GTX Turing, а також зображення ще неанонсованої відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Про це повідомляє Overclockers.

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На жаль, ентузіаст більше не уточнив ніяких подробиць. Однак, як повідомляють мережеві джерела, знімок був зроблений на закритій зустрічі представників NVIDIA з AIB-партнерами компанії.

У будь-якому випадку, чутки про відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 і NVIDIA GTX 1660 Ti розбурхують простори мережі вже не перший тиждень. В їх основу має лягти графічний чіп NVIDIA TU116 з відключеним апаратним трасуванням променів.


Характеристики відеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660

По конфігурації основних блоків чіп TU116 виявиться слабким, ніж TU106 у відеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 і RTX 2070. Прискорювач NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (TU116-400) буде оперувати 1536 потоковими процесорами, а на частку GeForce GTX 1660 (TU116-300) припадає 1280 CUDA-ядер. Рекомендована вартість пристроїв, як очікується, буде орієнтовно 200 – 300 доларів (близько 5 600 – 8 400 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Китай NVIDIA
Джерело: Техно
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