Відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti представили офіційно: характеристики та ціна

У п'ятницю, 22 лютого, компанія NVIDIA офіційно представила відеокарти GeForce GTX 1660 Ti. Пристрій відноситься до середньоцінового сегменту та базується на графічному ядрі TU116 сімейства Turing.

Як повідомляє Overclockers, в сучасних іграх GeForce GTX 1660 Ti аж до 1,5 разів швидше GeForce GTX 1060 6GB і дає змогу насолодитися популярними онлайн-шутерами, такими як Fortnite і Apex Legends в режимі 1080p @ 120 fps.

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Характеристики ядра TU116. Щоб утримати вартість відеокарти на відносно невисокому рівні NVIDIA вирішила не наділяти кристал TU116 тензорними або RT-ядрами, що не дозволяє скористатися апаратним прискоренням трасування променів або згладжуванням DLSS, проте залишила інші переваги архітектури Turing.



NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti забезпечує до 1,5 разів вищу швидкість, ніж GeForce GTX 1060 6GB

Наприклад, нове відеоядро, як і TU102, TU104 і TU106, здатне одночасно виконувати цілочисельні операції (FP32) і операції з плаваючою комою (FP32 / FP16), а також підтримує технологію Adaptive Shading.

NVIDIA TU116 фізично включає 24 потокових мультипроцессора (Streaming Multiprocessor, SM), що містять сумарно 1536 ядер CUDA, 96 текстурних блоків (TMU) і 48 блоків растеризації (ROP). Співвідношення модулів INT32, FP32 і FP16 – 1:1:2. Є шість 32-бітних контролерів пам'яті, що дозволяє працювати з оперативкою по 192-розрядній шині. Графічний процесор складається з 6,6 мільярда транзисторів і характеризується площею 284 квадратних міліметра.



Схема графічного ядра TU116

Основні характеристики відеокарти. В ігровій відеокарті GeForce GTX 1660 Ti застосовується максимальна конфігурація ядра NVIDIA TU116. Чіп функціонує на частоті від 1500 до 1770 МГц в динамічному розгоні, завдяки чому досягається рівень "сирої" обчислювальної потужності в 5,5 Тфлопс (або 11 Тфлопс при операціях FP16).

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Адаптер обладнаний 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, що функціонує на ефективній швидкості 12 ГГц. Пропускна здатність підсистеми оперативної пам’яті – 288 Гбайт / с.



NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti отримала деактивовані RT-ядра

NVIDIA оцінює номінальний TDP пристрою на рівні 120 Вт і радить використовувати з ним блоки живлення потужністю від 400 Вт. Додаткове джерело підключається до карти через 8-контактний роз'єм, а для виведення зображення можна скористатися портами HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 і DVI-D.



Ціна NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Дата виходу та ціна. Відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti доступні для придбання по всьому світу починаючи з сьогоднішнього дня, 22 лютого. Рекомендована ціна новинок починається від 279 доларів (без урахування податків), тобто орієнтовно 7 500 гривень.

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